Поліція спільно з бійцями спецпідрозділу “Корд” провела спецоперацію щодо затримання раніше судимого тернополянина. Цього разу чоловік погрожував жительці обласного центру зброєю.

За словами начальника Тернопільського відділу поліції Сергія Гаврилюка, вранці, 28 жовтня, о 7:00 на лінію “102” надійшло повідомлення про напад на вулиці Клима Савури. Жінка повідомила, що невідомі розбили їй у квартирі вікна, а після цього погрожували розправою предметом, схожим на зброю.

На місце події образу виїхала слідчо-оперативна група. За гарячими слідами правоохоронці встановили осіб нападників – це два чоловіка і жінка. Остання на момент дебошу перебувала в автомобілі.

Після нападу підозрюваний сховався у сусідньому будинку в квартирі співмешканки. Це – раніше судимий за хуліганства, тілесні ушкодження, наркоторгівлю та порушення ПДР житель Тернополя. З потерпілою вони знайомі.

Кілька годин тривали перемовини як з співмешканкою нападника, так і самим підозрюваним. Після того, як жінка відчинила двері, його затримали. Чоловікові інкримінують статтю 296 частина 4 ККУ – хуліганство. Встановлюють правоохоронці причину конфлікту.