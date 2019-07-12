Хлопець, граючись у дворі, залишив без нагляду свій наплічник. Безпечністю підлітка скористався 31-річний зловмисник.

До правоохоронців із заявою про крадіжку звернулася матір потерпілого. Жінка розповіла, що син залишив сумку разом з ключами від квартири та мобільним на лавці у дворі, і хтось спокусився на це майно. Вартість втраченого – майже п’ять тисяч гривень.

Оперативними заходами поліцейські встановили особу зловмисника. Ним виявився раніше неодноразово судимий за майнові злочини 31-річний тернополянин.

У скоєному зловмисник зізнався. Поліцейські вилучили у нього крадений телефон. Зловмиснику інкримінують частину 1 статті 185 ККУ, повідомили у поліції.