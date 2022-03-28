У Тернополі є 62 колонки-качалки. Із них воду можна набрати у 41. Сім колонок вже не підлягають ремонту. Решту трубчастих колодязів розпочали ремонтувати. Про це повідомили у КП «Тернопільводоканал».

У середині березня працівники підприємства позачергово обстежили усі колонки у різних мікрорайонах міста. Задокументували скільки натискань важеля потрібно, аби потекла вода, якого ремонту потребують тощо. Директор підприємства Володимир Кузьма зауважив, що водоканал забезпечує цілодобове водопостачання й водовідведення, тому перебоїв з водою не має бути. Але зараз країна воює, і є речі, про які треба подбати заздалегідь.

– Як ми повідомляли раніше, справними є 41 колонка-качалка, – каже Ганна Загородна, начальник відділу водопровідно-каналізаційних мереж. – Під час обстеження з’ясували, що кілька трубчастих колодязів на вулицях За Рудкою, 39, Бережанська, 55, Львівська, 9, Монастириського, 3, Новий Світ, 13, Тернопільська, 34, Мазепи, 5-7 не підлягають ремонту. Там або зникла вода в свердловинах, або дуже суттєві пошкодження. Також варто наголосити на тому, що якщо свердловини глибокі, а на Сонячному й Східному масивах глибина деяких з них сягає 70-80 метрів, набирання води потребує значних фізичних зусиль. Якщо в колонках з неглибокими свердловинами достатньо 10-15 натискань на важіль, то з глибокими може знадобитися й 50-100. Особливо – якщо ними не користуються регулярно. Власне, через це у людей може скластися враження, що колонка несправна. Можемо хіба порекомендувати мешканцям найближчих до таких колонокбудинків час від часу “прокачувати” їх.

Після позаплановго обстеження приступили до ремонту несправних колонок-качалок. Таких у місті є близько півтора десятка. У квітні працівники водоканалу ще раз обстежать усі трубчасті колодязі.