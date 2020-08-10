У Тернополі триває реалізація малих та великих проєктів «Громадського бюджету 2020», які отримали найбільшу кількість голосів тернополян та впроваджуються за кошти з бюджету громади.

Станом на початок серпня у Тернополі успішно реалізовано дев’ять проєктів-переможців на загальну суму понад 2,4 млн. грн. Серед них:

• №3 «Шкільний дворик імені святої Ядвіги»;

• №5 «Благоустрій ділянки території ТЗОШ №18 в м. Тернополі»;

• №1 «Встановлення вуличних тренажерів»;

• №60 «Зоряна дорога»;

• №62 «Спорт для всіх (облаштування сучасного майданчика на Б. Лепкого 6. 8, 10)»;

• №30 «Вуличні тренажери для занять спортом»;

• №14 «Вуличний спортзал: Київська, 1»;

• №63 «Встановлення дитячого майданчика-лазанки на Трав’яному пляжі в парку ім. Т. Г. Шевченка»;

• №10 «Спортивно-ігровий дитячий майданчик «Аляска»».

Ще на 12-ти об’єктах роботи зараз активно ведуться. Зокрема, в рамках «Громадського бюджету 2020» триває:

— облаштування комплексного Трансфер- містечка на вул. Качали;

— благоустрій ділянки біля головного входу Тернопільської Української гімназії ім. І. Франка;

— капітальний ремонт території Тернопільської спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів №7 з поглибленим вивченням іноземних мов;

— будівництво мультифункціонального спортивного майданчика на території Тернопільського ліцею №21 – спеціалізованої мистецької школи імені Ігоря Герети;

— влаштування дитячого майданчика на території школи № 8;

— встановлення та облаштування на території спеціалізованої школи №7 ігрового дитячого спортивно-гімнастичного комплексу «Наше майбутнє»;

— влаштування спортивно-оздоровчого майданчика «Стежка здоров’я» на масиві «Східний», на території ЗОШ №10;

— влаштування дитячо-спортивного майданчика на вулиці Чернівецькій;

— встановлення камер відеоспостереження на вулицях та дворах масиву «Дружба»;

— встановлення вуличних тренажерів, облаштування “Доріжки здоров’я” в парку «Топільче» поблизу клубу зимового плавання «Нептун»;

— встановлення вуличних тренажерів та бігової доріжки з гумовим покриттям на території Тернопільської ЗОШ № 14;

— влаштування силового майданчика на вул. Оболоня, 11.