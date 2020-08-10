У Тернополі триває реалізація малих та великих проєктів «Громадського бюджету 2020», які отримали найбільшу кількість голосів тернополян та впроваджуються за кошти з бюджету громади.
Станом на початок серпня у Тернополі успішно реалізовано дев’ять проєктів-переможців на загальну суму понад 2,4 млн. грн. Серед них:
• №3 «Шкільний дворик імені святої Ядвіги»;
• №5 «Благоустрій ділянки території ТЗОШ №18 в м. Тернополі»;
• №1 «Встановлення вуличних тренажерів»;
• №60 «Зоряна дорога»;
• №62 «Спорт для всіх (облаштування сучасного майданчика на Б. Лепкого 6. 8, 10)»;
• №30 «Вуличні тренажери для занять спортом»;
• №14 «Вуличний спортзал: Київська, 1»;
• №63 «Встановлення дитячого майданчика-лазанки на Трав’яному пляжі в парку ім. Т. Г. Шевченка»;
• №10 «Спортивно-ігровий дитячий майданчик «Аляска»».
Ще на 12-ти об’єктах роботи зараз активно ведуться. Зокрема, в рамках «Громадського бюджету 2020» триває:
— облаштування комплексного Трансфер- містечка на вул. Качали;
— благоустрій ділянки біля головного входу Тернопільської Української гімназії ім. І. Франка;
— капітальний ремонт території Тернопільської спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів №7 з поглибленим вивченням іноземних мов;
— будівництво мультифункціонального спортивного майданчика на території Тернопільського ліцею №21 – спеціалізованої мистецької школи імені Ігоря Герети;
— влаштування дитячого майданчика на території школи № 8;
— встановлення та облаштування на території спеціалізованої школи №7 ігрового дитячого спортивно-гімнастичного комплексу «Наше майбутнє»;
— влаштування спортивно-оздоровчого майданчика «Стежка здоров’я» на масиві «Східний», на території ЗОШ №10;
— влаштування дитячо-спортивного майданчика на вулиці Чернівецькій;
— встановлення камер відеоспостереження на вулицях та дворах масиву «Дружба»;
— встановлення вуличних тренажерів, облаштування “Доріжки здоров’я” в парку «Топільче» поблизу клубу зимового плавання «Нептун»;
— встановлення вуличних тренажерів та бігової доріжки з гумовим покриттям на території Тернопільської ЗОШ № 14;
— влаштування силового майданчика на вул. Оболоня, 11.