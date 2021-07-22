2-4 жовтня в Тернополі пройдуть змагання з веслування та каное серед ветеранів. Чемпіонат світу відбудеться на водній арені «Тернопіль», будівництво якої ще не закінчено.

Чемпіонат світу серед ветеранів: чи встигне завершиться будівництво арени “Тернопіль”?

2 жовтня 2021 року у Тернополі стартує чемпіонат світу з веслування і каное серед ветеранів. В Україні вперше з часів Незалежності проводитимуть змагання з веслування європейського рівня. Чемпіонат відбудуться на водному стадіоні «Тернопіль», який на даний момент недобудований. Вже 1 серпня почнеться реєстрація спортсменів з усього світу. На сьогодні підтверджено участь близько тисячі учасників з Німеччини, Чехії, Канади, Польщі та Великобританії. Дистанція проведення змагань – 200 та 500 метрів.

Вже третій рік триває реконструкція водної арени «Тернопіль», та як повідомляють спортивні новини на Меті, об’єкт знаходиться на завершальній стадії. Залишилося добудувати суддівську вишку, автоматичну стартову систему, облаштувати трибуну, завершити електромонтажні роботи внутрішньої частини будівлі і упорядкувати зону навколо стадіону. Будівництво об’єкта входить в програму від В.Зеленського “Велике будівництво”, на яку вже витрачено понад 70 мільйонів гривень. Це буде перший в Україні водний стадіон, що відповідає всім нормам міжнародної Федерації ICF. Акваторія водної арени на даний момент вже повністю готова. Її довжина – 1440 метрів, ширина – 120 метрів. Укріплена берегова лінія, готові стартові вишки і прокладена дорога до дистанції на 500 метрів. На цьому перший етап будівництва на 95% завершено. Для проведення змагань у жовтні цього достатньо. В майбутньому планується побудувати медико-відновлювальний комплекс, масажний кабінет і сауну для спортсменів. Повне облаштування водної арени завершиться до кінця 2021 року.