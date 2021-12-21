З дев’ятого до двадцять першого грудня у Тернополі тривали профілактичні рейди у місцях реалізації піротехнічної продукції.

У цей період співробітники ГУ ДСНС України у Тернопільській області провели інструктажі та профілактичні бесіди із розповсюджувачами піротехнічної продукції. Вони наголошували продавцям про безпечне зберігання, транспортування та використання піротехнічних виробів.

Рятувальники нагадують, що продавати піротехнічні вироби дозволено тільки у спеціалізованих магазинах. На ринку, на лотках та у кіосках допускається реклама цієї продукції, але тільки у вигляді муляжів. А про правила поводження з піротехнікою для споживачів йшлося на нещодавньому брифінгу. Як розповів начальник відділу пожежної безпеки ГУ ДСНС України в області Віталій Гмиря, усі піротехнічні вироби поділяються на класи. Перший клас – хлопавки і бенгальські вогні. Їх можна використовувати у жилих приміщеннях з дотриманням відстані у півметра між людьми. Кольорові бенгальські вогні виділяють небезпечні хімічні речовини, тому їх краще використовувати на вулиці або одразу після їх згоряння провітрити приміщення. Другий клас – петарди та наземні феєрверки. Безпечна відстань між людьми 5 метрів, використовувати можна тільки на вулиці. Треті – фари, салюти, ракети. Безпечна відстань 20 метрів. Дітям до 12 років не дозволено користуватися петардами, бенгальськими вогнями і хлопавками. Петарди і феєрверки дозволені з 16 років. Запускати салюти дозволено з 18 років. При цьому безпечна відстань – 50 метрів до будівель та інших споруд.

– Піротехніку можна купувати тільки у спеціалізованих магазинах, – додає Віталій Гмиря. – Обов’язково перевіряйте термін її придатності. Заборонено використовувати вироби, які мають дефекти, тріщини та інші пошкодження корпусу або гніту. Кожен виріб повинен мати інструкцію українською мовою, яка вказує на вікові обмеження та подає правила утилізації. Заборонено запускати петарди, феєрверки, ракети з балконів чи закритих приміщень та на відстані менше ніж 50 метрів до будинків та інших споруд. Не можна носити піротехніку у кишенях, підпалювати її, тримаючи у руках. Запалюючи феєрверк, не можна нахилятися над ним, а після запалення одразу ж відійти на 30-50 метрів. До використаних феєрверків можна підходити через 2-3 хвилини після роботи, а до багатозарядних не наближатися ще довший час.

В управлінні ДСНС також зауважили, що у липні 2014 року виконавчий комітет Тернопільської міської ради прийняв рішення про заборону використання піротехнічних засобів через військові дії на Сході України. Дія рішення триває досі. Тому феєрверки та інші піротехнічні засоби в межах міста — заборонені.

Фото із сайту ГУ ДСНС у Тернопільській області