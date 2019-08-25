У Тернополі прогнозують спалах смертельного захворювання, що радять лікарі?Новий навчальний рік та черговий спалах кору. Тернопільські медики застерігають, з початку вересня, коли діти підуть на навчання ситуація може загостритись. Тому наполегливо рекомендують вакцинувати дітей. У свою чергу освітяни нагадують батькам: дітей без щеплень не допускатимуть до дитячих садочків та шкіл. Усе, аби уникнути ймовірного спалаху кору в нашому місті. Таня вже не вперше отримує щеплення від кору. Дівчинка каже, не боїться самої процедури адже знає, що лише так можна вберегти себе від хвороби. – Мені вже багато разів робили щеплення. Я не боюся, – каже тернополянка Таня.Кір – недуга, якою впродовж останніх двох років перехворіло чимало тернополян. Велика частина з яких діти. Директор Тернопільської міської дитячої комунальної лікарні Андрій Артимович каже, зараз ситуація з цією недугою в місті стабілізувалася. А все тому, що чимало тернополян вакциновані. Та вже через кілька днів діти підуть до шкіл і садочків, тому ситуація може змінитися.