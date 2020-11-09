На базі управління муніципальної інспекції успішно функціонує Ситуаційний центр та цілодобова довідкова служба 1580, що займаються відстеженням оперативної ситуації у місті в реальному часі для ефективного та швидкого реагування на її зміни у разі необхідності.

Розташований центр у новому приміщенні на вул. Є. Коновальця, 8.

«Оскільки працівники Довідки 1580 та оператор ситуаційного центру працюють в одному приміщенні, на будь-які повідомлення, які надходять на гарячу лінію від тернополян щодо порушення правил благоустрою чи громадського порядку у місті, відбувається оперативне реагування та, при потребі, інформація швидко передається у правоохоронні органи, – наголошує міський голова Сергій Надал. – У будівлі наразі готуються місця і для роботи представників Управління ДСНС та правоохоронних органів, що забезпечить функціонування у Тернополі єдиного загальноміського ситуаційного центру».

У Ситуаційному центрі через виведені на екран зображення з відеокамер інспектори, насамперед, спостерігають за ситуацією у різних мікрорайонах міста. Загалом у Тернополі до системи центру підключені 735 камер, що розміщені на вулицях та прибудинкових територіях міста. Найбільше камер відеоспостереження встановлено на в’їздах-виїздах з міста, аварійно-небезпечних ділянках доріг, перехрестях, в парках та в місцях масового скупчення людей. 114 камер встановлено у закладах дошкільної освіти, 15 – у медичних установах міста та ще 118 цього року встановили у дворах багатоповерхівок.

Цілодобовий доступ до камер мають і працівники правоохоронних органів, що дає можливість поліції оперативно фіксувати та реагувати на порушення громадського порядку чи Правил безпеки дорожнього руху.

«Щороку ми розширюватимемо централізовану систему відеоспостереження у Тернополі та додаватимемо нові камери, а також встановлюватимемо датчики, що реагуватимуть на затоплення, пожежі та інші явища, що можуть виникнути на вулицях міста, – додає міський голова. – У наступному році плануємо продовжити облаштування камер відеонагляду у багатоповерхових житлових масивах, щоб тернополяни відчували себе ще безпечніше і захищеніше».