Її голос звучав на кращих сценах світу. На початку двадцятого століття вона стала оперною дівою, яка увійшла до числа найвідоміших співаків того часу. Це наша землячка Соломія Крушельницька.

Цього року виповнюється 150 років з дня її народження, і в області відбудеться низка заходів з нагоди цієї дати. Одну із них – міжнародний мистецький проект «Соломія» – презентували у Тернопільському обласному художньому музеї 10 серпня.

Цей проект з’явився у 2016 році завдяки подружжю з Києва Юрію Юрову та Нінель Бабієнко. Для нього створили картини 15 художників з різних міст – Києва, Сум, Кривого Рогу, Івано-Франківська. Усього до проекту входить 21 твір. Митці відтворили на полотнах образ великої співачки, видатних постатей, з якими вона працювала та спілкувалась, прекрасні куточки України та Італії, пов’язані з Соломією Крушельницькою.

– Для проекту свої картини надали народний художник України, лауреат Шевченківської премії Михайло Гуйда, заслужені художники України Костянтин Могилевський, Олександр Ольхов, подружжя Панаса Титенка та Олени Яковенко, – розповіла Ольга Ваврик, заступник директора ТОХМ. – Талановиті майстри образотворчого мистецтва створили чудові портрети Соломії Крушельницької в її знаменитих образах Чіо-Чіо-Сан та Аїди, портрети італійського оперного композитора Джакомо Пуччіні – автора знаменитої опери «Мадам Баттерфляй», та Мирослава Скорика – українського композитора, внучатого племінника Соломії Крушельницької. Художники відобразили архітектуру і природу України та Італії – ми бачимо величну будівлю Львівської опери, де дебютувала співачка, будинок Соломії у Львові, де вона прожила сімнадцять років, набережну італійського містечка Віареджо, де вона жила з чоловіком, італійським адвокатом Чезаре Річчоні. Кожна картина пов’язана із Соломією і кожна несе в собі енергетику і відчуття художника, його естетичне переосмислення сюжету.

Проект «Соломія» вже побував у Львівській Національній опері, Луцькому художньому музеї, Київській Національній опері, інших поважних залах України, Італії, Австрії. А за місяць до 150-річчя від дня народження Соломії Крушельницької виставку відкрили у Тернополі, на батьківщині примадонни. Це стало можливим за ініціативи та підтримки директора департаменту культури і мистецтв ТОДА Світлани Байталюк.

– Сьогоднішня виставка – один із етапів відзначення на Тернопільщині ювілею Соломії Крушельницької, яка була не лише співачкою світової слави, але й символом епохи – незламною, залюбленою в Україну та її культуру мисткинею, – сказала під час відкриття Світлана Байталюк.

Про життя і творчість співачки розповідають не тільки художні твори. Складова проекту – інформаційні банери, які виготовили у Музично-меморіальному музеї Соломії Крушельницької у Львові. Участь у презентації проекту в Тернополі взяв також директор цього музею Михайло Кобрин.

Наявну експозицію вдало доповнили також експонати Тернопільського обласного краєзнавчого музею. Це особисті речі співачки із фондової збірки: гердан, ручки – чорнильна з відкритим пером фірми «Parker», 1928 року й металева різьблена, інкрустована з першої половини двадцятого століття, столик дерев’яний, різьблений, патефон з Аргентини, 1930-их років, ноти «Спів венеціанський» з власної бібліотеки, передані музею Одаркою Бандрівською в 1968 році. А ще три платівки – одна із записами пісень Соломії Крушельницької фірми «Columbia», 1928 року, а дві інші – випущені до 100-літнього ювілею фірмою «Мелодія», 1972 року. Про ці експонати розповіли завідувач відділу стародавньої історії ТОКМ Олег Гаврилюк та заступник директора з розвитку та комунікації ТОКМ Роман Мацелюх.

Завдяки неповторній мистецькій атмосфері, що панувала на презентації, відвідувачі та гості мали можливість поринути у світ Соломії Крушельницької, а також почути запис однієї із пісень із зазначеної платівки 1928 року. Відвідати виставку у Тернопільському обласному художньому музеї можна буде до 31 серпня.

Фото зі сторінки художнього музею у фейсбуці