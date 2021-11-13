День молитви за сиріт об’єднав у Тернополі представників різних конфесій. Вони вирішили 14 листопада присвятити літургії молитві за дітей, які не мають батьків.

Підтримали молитовну ініціативу представники Української греко-католицької, православної та протестантських церков Тернопільщини. Також долучаться до цієї події волонтери та представники громадських організацій.

“Такі зустрічі мотивують людей до реальних змін в інтересах дітей. На зустрічі кожен з небайдужих розказав, як віряни можуть ефективно служити дітям, і які є для цього інструменти та куди звертатися, аби стати частиною служіння усім сиротам. Разом у єдності священнослужителі вознесли молитву за кращу долю дітей з числа сиріт та дітей з інвалідністю, які живуть в інтернатах без любові та сім’ї. Ми просимо і закликаємо усіх людей, помолитися вже цієї неділі 14 листопада, щоб кожна дитина мала щасливе дитинство тут і тепер і щоб мрії кожного дитячого серця здійснились”, – зазначив голова ГО “Майбутнє сиріт” Андрій Назаренко. Нині в інтернатах України проживає понад сто тисяч дітей. Вони насамперед потребують родинного затишку.