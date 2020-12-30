У час наближення Новорічних та Різдвяних свят особливо актуальною для природоохоронців є охорона хвойних насаджень від самовільних рубок. Саме тому, в цей час вживаються посилені заходи з попередження порушень при заготівлі та реалізації новорічних ялинок.

З цією метою Державною екологічною інспекцією у Тернопільській області (далі – Інспекція) на виконання доручення Держекоінспекції України № 270 від 25 листопада 2020 року, спільно з лісокористувачами та органами національної поліції із залученням представників громадських організацій, розроблено комплексний план заходів щодо забезпечення охорони хвойних насаджень від самовільних рубок у передноворічні дні 2020 року та новорічні дні 2021 року, яким також передбачено порядок заготівлі новорічних ялинок, їх маркування та умови реалізації. Ним, зокрема, обумовлено створити з числа працівників державної екологічної інспекції, державної лісової охорони, за участю правоохоронних органів, представників громадських екологічних організацій та ЗМІ тимчасові пости на дорогах, приміських залізничних станціях, автовокзалах, у містах і населених пунктах для перевірки документів на право перевезення та продажу ялинок, затримання осіб та вилучення незаконно заготовлених новорічних ялинок.

Крім того, лісогосподарським підприємствам області Інспекцією звернуто увагу на дотримання вимог природоохоронного законодавства під час заготівлі та реалізації хвойних насаджень. А, враховуючи особливу цінність територій природо-заповідного фонду області, керівникам природного заповідника «Медобори» та НПП «Дністровський каньйон» і «Кременецькі гори» надіслано листи щодо посилення охорони цих територій від незаконних рубок.

Головам міських рад області також рекомендовано у межах наданих повноважень вжити заходи щодо охорони, збереження і невиснажливого використання хвойних насаджень на території підконтрольних територіях та дотримання правил реалізації хвойних насаджень на ринках міст.

Інспекція наголошує, що штрафи за незаконну рубку хвойних насаджень суттєво зросли. Відповідно до статті 65 Кодексу України про адміністративні правопорушення, незаконна порубка дерев хвойних порід у лісі тягне за собою накладення штрафу на громадян у розмірі від 510 до 1020 грн. і на посадових осіб від 2550 до 5100 грн. А за порушення порядку придбання чи збуту об’єктів рослинного світу (новорічних ялинок) без документів також передбачена відповідальність згідно ст. 88-1 КУпАП, яка тягне за собою накладення штрафу від 510 до 1700 грн. з конфіскацією об’єктів рослинного світу чи без такої за рішеннями відповідних місцевих судів.

Окрім того, за кожне незаконно зрубане дерево нараховуються збитки, відповідно:

– на територіях природо-заповідного фонду: до 10 см – 246 грн., 10-14 см – 429 грн.

– у лісах: до 10 см – 498 грн.; 10 – 14 см – 878 грн.;

– у межах населених пунктів: до 6 см – 800 грн.; 6 – 10 см – 1152 грн.; 10-14 см – 1500 грн.

Тож, якщо Ви залишаєтесь прихильником «живого» новорічного декору, візьміть до уваги, що незабаром новорічні дерева будуть реалізовуватися за ціною, яка є значно нижчою, ніж штрафні санкції! , – інформує державна екологічна інспекція у Тернопільській області.