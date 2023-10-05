У Тернополі попрощалися із захисником України Тарасом Мазуром. Він був командиром вогнеметного відділення.

За словами начальниці пресслужби обласного територіального центру комплектування та соцпідтримки Олени Величанської, Тарас Мазур рік вважався безвісти зниклим.

Олена Величанська розповіла Суспільному, що чоловік загинув на Херсонщині. Йому було 39 років.

Прощалися з бійцем у Домі печалі. Тут зібрались його рідні та друзі. На Алеї Героїв над домовиною розгорнули синьо-жовтий прапор.

Майор міського територіального центру комплектування та соціальної підтримки Володимир Борущак вручив прапор старшій доньці загиблого — Андріані Мазур.

Друг загиблого Валерій Качуровський розповів, познайомився із Тарасом, коли він працював у компанії служби охорони.

“У 2014 році він пройшов АТО, коли розпочалося повномасштабне вторгнення, він у перших рядах пішов служити. Я питаю у нього: “А де ти служиш?”. Він каже, що служить там, де ростуть кавуни. Він навіть не мав права сказати, що це Херсон”.

Попрощатися із загиблим прийшла його племінниця Вероніка Редька.

“Він був з дуже класним настроєм, був дуже позитивний. Любив він всіх. Я пам’ятаю його світлою людиною, завжди на позитиві. З великою любов’ю до України. Він йшов на війну з думкою, що краще він один поляже і збереже багато життів. Він завжди на першому місці тримав сім’ю. Він пішов за родину. Захистити нас всіх, аби ми не бачили що це таке”.

У Тараса Мазура залишилася дружина та двоє дітей.