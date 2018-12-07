У Тернополі померла людина-легенда
5 грудня, пізно увечері, перестало битися серце незмінного капітана тернопільських теплоходів – Тараса Григоровича Парія.
Як повідомляють у КП “Тернопільелектротранс”, понад півстоліття та майже все своє життя Тарас Григорович присвятив судноплавству. Саме завдяки його відданості справі та принциповості вдалося зберегти обидва теплоходи, які кожного року радують тернополян та гостей міста. Ще за життя Тараса Григоровича, у 2011-му, один із теплоходів названий на його честь – “Капітан Т. Г. Парій”. Адже саме завдяки його зусиллям, після понад десятка років простою, цей корабель знову почав борознити води Тернопільського ставу.
Тарасу Парію було 82 роки. Прощання з капітаном відбудеться 7 грудня, о 12.00 год. за адресою вул. Приміська, 23.
Керівництво і колектив КП “Тернопільелектротранс” висловлюють щирі співчуття рідним та близьким Тараса Парія.
Коментарі (1)
Українець07/12/2018
Вічна пам”ять.
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