Більше двох мільйонів гривень витратять на облаштування бюветів у різних мікрорайонах Тернополя.

Про виділення коштів на ці об’єкти йшлося на черговому засіданні виконкому 26 лютого.

– Є доручення голови про облаштування бюветів, а також є звернення багатьох мешканців, що у їхніх мікрорайонах немає бюветів, – зазначив Олег Соколовський, начальник управління житлово-комунального господарства, екології та благоустрою. – Вони користуються популярністю серед тернополян, ми це бачимо по бюветі, облаштованому на бульварі Куліша. Плануємо зробити ще свердловини на бульварі Данила Галицького, у сквері на вулиці Лепкого і на бульварі Петлюри.

У прийнятому титульному списку вказано також, що буде модернізовано систему очистки води бювету на бульварі Куліша. Його відкрили у жовтні минулого року, але зараз він не працює через значне навантаження на систему очистки води. Після встановлення додаткових фільтрів бювет відновить роботу. На це виділили сто тисяч гривень. Після обговорення вирішили також доповнити титульний список ще одним об’єктом: будівництво бювету в районі вулиці Лучаківського – бульвару Просвіти.

Ольга Трач