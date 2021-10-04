У Тернополі патрульний на службовому автомобілі скоїв ДТП і втік з місця пригоди

Тернопільський міськрайонний суд призначив покарання для патрульного поліцейського, який скоїв дорожньо-транспортну пригоду і втік з місця події.

Як вбачається із матеріалів справи, випадок трапився 25 серпня цього року у Тернополі – ввечері, близько 19.40, на вулиці Наливайка. Працівник патрульної поліції, перебуваючи за кермом службового автомобіля та здійснюючи рух заднім ходом, допустив зіткнення із припаркованим автомобілем марки “Фольксваген Транспортер”, пише Терноград.

У результаті ДТП службовий автомобіль поліції отримав механічні ушкодження з матеріальними збитками.

Винуватець аварії залишив місце події, але згодом його особу було встановлено.

На патрульного склали два адміністративних протоколи – за ст. 124 КУпАП (порушення правил дорожнього руху, що призвело до дорожньо-транспортної пригоди) і за ст. 122-4 КУпАП (залишення місця ДТП).

У судовому засіданні винуватець аварії свою провину визнав.

Відтак, дослідивши матеріали справи, Тернопільський міськрайонний суд призначив патрульному покарання у вигляді штрафу у розмірі 3400 гривень.

Слід зауважити, що незначні зіткнення у дворах будинків чи на парковках – діло доволі звичне. І як правило, завершуються вони подряпинами на бамперах чи вм’ятинами на дверках автомобілів. Доволі часто при незначних ушкодженнях винуватці пригоди залишають місце події.

Але це все ж таки розцінюється як ДТП. І якщо раніше за залишення місця ДТП був суто символічний штраф – 255 грн, то з середини березня цього року він уже становить 3400 гривень.

Тому навіть при найменшому зіткненні водіям зараз не варто залишати місце аварії, бо штраф за ст. 122-4 КУпАП буде значно більшим, ніж самі матеріальні збитки.

Що стосується суто даного випадку, який трапився на вулиці Наливайка, то дуже прикро, що на такому порушенні попався патрульний поліцейський, який взагалі-то мав би показувати приклад порядності для інших водіїв.