Потерпіла від кривдника дружина його покійного брата, з якою він проживає під одним дахом. Родич, перебуваючи у нетверезому стані, наніс жінці тілесні ушкодження.

До співробітників Тернопільського райуправління поліції надійшло повідомлення від 20-річної жительки обласного центру про те, що її дядько вчинив конфлікт та побив її 47-річну матір. На виклик виїжджала мобільна група з протидії домашньому насильству.

На місці події поліцейські виявили чоловіка, який поводився агресивно та перебував у нетверезому стані. З’ясувалося, родичі проживають в одній квартирі і чоловік неодноразово раніше вчиняв домашнє насильство.

Правоохоронці провели з кривдником профілактичну бесіду та винесли йому терміновий заборонний припис, згідно із яким він мав покинути місце проживання на 10 діб. Проте тернополянин знехтував забороною та наступного дня навідався до квартири. На правопорушника поліцейські склали протокол за ч. 1 ст. 173-2 КУпАП.

Також за фактом побиття родички дізнавачі розпочали кримінальне провадження за ч. 1 ст. 125 Кримінального кодексу України. У жінки медики діагностували травму руки та обличчя.

Задля безпеки потерпілої поліцейські мобільної групи з протидії домашньому насильству супроводили жінку до іншого місця тимчасового проживання.

Як розповідає начальник мобільної групи з протидії домашньому насильству Галина Гуменюк, такі випадки непоодинокі. Щодоби співробітники мобільної групи здійснюють 5-7 виїздів на повідомлення про домашнє насильство у Тернополі. Не усі факти завжди підтверджується, проте кожне звернення потребує негайного реагування та перевірки.

Якщо ви стали жертвою домашнього знущання – не замовчуйте, звертайтеся до поліції за телефоном 102.