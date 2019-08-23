З нагоди Дня Державного прапора на Театральному майдані міста зібралися військові, ветерани АТО, волонтери, представники влади, громадськості, школярі та студенти. Вони взяли участь в урочистостях підняття українського стягу.

«День Державного прапора має великий зміст, особливо в умовах російсько-української війни», – каже тернополянин Іван Островський. Оскільки синьо-жовтий стяг символізує нашу державність. «Український національно-державний прапор прийшов до серця нашого народу тернистими шляхами. Під час історичних подій він ставав символом боротьби за національну ідею. У ньому втілені віковічні прагнення до миру, праця, краса та багатство рідної землі. Навіть тоді, коли тризуб був позбавлений державного статусу, заборонений та переслідуваний на Батьківщині, він продовжував виступати як символ, що ідентифікував українців у всьому світі».

Під державний гімн України на Театральному майдані Тернополя підняли полотнище на верхівку щогли. Серед тих, хто брав участь у піднятті прапора – старшина батальйону охорони Тернопільських артилеристів Олександр Кіняк. Після завершення урочистостей військовослужбовці крокували Театральним майданом Тернополя. Учасники хореографічних колективів створили живий коридор. Вокальні колективи та військовий духовий оркестр виконали державний Гімн України.

Софія Романська

Фото Юрія Кульпи