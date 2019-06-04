«Круті віражі» – велосипедні перегони під такою назвою організували для малечі у Тернополі. У змаганнях брали участь діти від двох до десяти років.

Дев’ятирічний Денис з Тернополя долучився до «Крутих віражів» вдруге. Хлопчик у майбутньому хоче займатися велосипедним спортом.

«Їжджу на велосипеді вже багато років, але хочеться займатися цим професійно. А такі змагання допомагають побачити, в якій ти формі і чого ще потрібно вчитися, щоб стати спортсменом».

На «Круті віражі» діти прийшли разом із батьками. Для малечі організували чимало конкурсів і розваг.

«Змагання відбувалися по категоріях: 2 – 4 роки, 5 – 6 років, 7 – 8 років, 9 – 10 років. Взяти участь могли всі охочі, але попередньо необхідно було зареєструватися. Долучилося до змагань чимало діток. Сподіваємося, вони добре провели час», – зазначають у Тернопільському міському центрі фізичного здоров’я.

Додамо, переможці змагань «Круті віражі» отримали подарунки.

Софія Романська