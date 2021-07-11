«Художня майстерня» – проект під такою назвою організували у Тернопільській обласній бібліотеці для дітей. На заняття приходять дівчатка і хлопчики від 1 до 3 років разом із своїми батьками.

Тернополянка Анастасія Кушнірук каже, що її донька захоплюється малюванням. Завдяки заняттям у бібліотеці дівчинка може розвивати власні творчі здібності. «Знайти якийсь гурток для немовлят у Тернополі майже не можливо. А дитина від року хоче малювати. Це її улюблена справа, навіть іграшок не потрібно. Хотілося спрямувати це її бажання в якесь русло, тому оцей гурток в бібліотеці – для нас просто порятунок. Вдячна організаторам за такі цікаві і корисні заняття».

Як повідомили у Тернопільській обласній бібліотеці для дітей, «Художню майстерню» можуть відвідувати діти від 1 до 3 років. «У цьому віці дитяча свідомість вбирає усе, наче губка. І дуже важливо, щоб серед цього потоку інформації було якнайбільше творчості, позитивних емоцій і, звичайно ж, перше, таке хвилююче знайомство з книгою. Одною з таких перших хвилюючих зустрічей став захід із циклу «Художня майстерня» під час якого дітки грались у співочу забавлянку, виконували музичну руханку, а також створювали свої перші художні шедеври дуже незвичним способом».

Додамо, в обласній бібліотеці організовують розвиваючі заняття для дітей усіх вікових категорій. Відвідувати їх можуть всі охочі.