Осінній сільськогосподарський ярмарок пройде 12 жовтня у Тернополі. Виробники з різних районів області продаватимуть продукцію за зниженими цінами. Розпочнеться торговиця о 8.00.

Осінній ярмарок у Тернополі відбудеться на чотирьох локаціях у різних мікрорайонах міста: на проспекті Степана Бандери біля міського стадіону; на вулиці Лесі Українки; на перехресті вулиць Миру і Дружби та на вулиці Леся Курбаса. Як повідомили у департаменті агропромислового розвитку ОДА, за цінами виробника на ярмарку продаватимуть овочі, борошно, м’ясо, молочні продукти, хлібобулочні вироби.

«Ми запросили виробників з більшості районів нашої області. Вони продаватимуть свою продукцію за доступними цінами. Тож жителі міста можуть прийти і закупити необхідні продукти навіть на запас».

Додамо, за прогнозами підприємців, ближче до зими на Тернопільщині ймовірне подорожчання продуктів, а зокрема овочів, м’яса та хлібобулочних виробів.

Софія Романська