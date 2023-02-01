Кулінарні майстер-класи організовують у Тернополі для підлітків. Діти вчитимуться готувати на спеціально облаштованій кухні під керівництвом професіоналів.

Кулінарія може стати захопленням не лише дорослих, а й дітей, – переконана координаторка благодійних проектів «Карітасу» Аліна Муц. Дівчина стверджує: діти охоче долучаються до кулінарних проектів.

«Мало хто любить готувати, проте, якщо це робити на красивій, професійній кухні, а ще в хорошій компанії і під вправним керівництвом – то цей процес стає чудовим і змістовним проведенням часу. Так, кулінарні майстер класи – це, певно, одні з найулюбленіших активностей для наших підлітків. Ми запланували провести найближчим часом серію майстер-класів, де діти будуть вчитись готувати різні цікаві страви на професійному обладнанні нашої кухні, засвоювати техніки безпеки при поводженні з кухонним інвентарем, дізнаватись про здорове харчування та отримувати корисний і приємний досвід якісної кулінарії. Дякуємо за нашу красиву та практичну кухню нашим благодійникам».

Додамо, братимуть участь у кулінарних майстер-класах діти, якими опікується благодійний фонд «Карітас».