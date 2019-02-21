У Тернополі оголосили “жовтий рівень” системи оповіщення

21/02/2019 Розмір тексту:

Ускладнення погодних умов передбачають метеорологи на Тернопільщині 22-го лютого. Ймовірні опади у вигляді дощу, мокрого снігу, також передбачають пориви вітру та ожеледицю.

В обласному центрі оголосили «жовтий рівень» системи оповіщення. Відтак комунальники просять містян не паркувати свої автівки у дворах.

«Упродовж доби на Тернопільщині буде хмарно з проясненнями, впродовж дня можливі опади у вигляді мокрого снігу з дощем, на дорогах утворюватиметься ожеледиця. Вітер північний 5-8 метрів за секунду, часом пориви вітру. Температура повітря: вдень від 2 градусів морозу до 1 градуса тепла, вночі 2 – 5 градусів морозу», – повідомила синоптик обласного Гідрометцентру Оксана Озимків.

За попередніми прогнозами метеорологів, наступної доби дощові опади поступово посиляться, а вночі можливе значне зниження температури повітря. За словами синоптиків, ці фактори сприяють утворенню ожеледиці. Що може провокувати аварійні ситуації. Відтак і водіїв, і пішоходів просять бути обережними.

Триватимуть складні погодні умови близько доби, – кажуть метеорологи. Проте цими вихідними опадів не передбачають, зате позначки термометрів знизяться до мінусової температури.

Софія Романська