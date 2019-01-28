У Тернополі офіційно завершили сезон колядування

28/01/2019 Розмір тексту:

У Тернополі завершився Різдвяний проект під назвою «Українським миром – колядуймо щиро». В Архикатедральному соборі організували третій вечір коляди. Цього разу Різдвяні пісні виконували хорові колективи храму.

Перша зустріч у рамках проекту «Українським миром – колядуймо щиро» відбулася на католицьке Різдво – 26-го грудня. Тоді свою творчість презентував гурт «Тріода». А 9-го січня лунали колядки від гурту «Фіра». Як зазначив священик Архикатедрального собору о. Роман Демуш, приєднатися до вечірніх коляд могли всі охочі, оскільки вхід до храму вільний.

«В нашому Архикатедральному Соборі НЗПБ відбувся третій вечір коляди в рамках різдвяного проекту: «Українським миром – колядуймо щиро». На цей раз різдвяною радістю через коляду ділилися хорові колективи нашого храму. Щиро дякуємо усім диригентам та хористам за це прекрасне Різдвяне дійство, що дзвінкою та веселою колядою сповнило наш собор та наші серця. Дякуємо усім, хто цього вечора був з нами, аби молитися, колядувати, та дякувати Новонародженому Спасителю – Котрий «Прийшов днесь із небес, щоб спасти люд свій весь!».

Софія Романська