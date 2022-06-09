Тернопільські патрульні оперативно розшукали правопорушницю.

Учора, близько 19-ї години, на спецлінію 102 надійшло повідомлення про заподіяння тілесних ушкоджень на вулиці Макаренка. Інспектори негайно прибули за вказаною адресою, де на них очікувала заявниця.

Громадянка повідомила, що в неї виник конфлікт із невідомою жінкою, яка побила заявницю та пішла у невідомому напрямку.

Поліцейські негайно розпочали пошуки, ймовірної, правопорушниці. Перевіривши прилеглу територію, охоронці порядку знайшли жінку, схожу за описом заявниці. На місце також прибула й постраждала, яка впізнала свою кривдницю.

Інспектори викликали на місце слідчо-оперативну групу для подальшого з’ясування обставин цієї події.