У Тернополі очікують на візит Порошенка

17/12/2018 Розмір тексту:

Місцеві чиновники повним ходом готуються до відвідин Тернопільщини Петром Порошенком.

Формально очікується звичайний робочий візит з оглядом об’єктів та перерізанням “стрічок”. Орієнтовно це станеться у вівторок, 18 грудня. Однак, як стверджують наші джерела, також запланована зустріч з активом. Наразі готуються списки запрошених на зустріч з Главою держави. З районів з’їдуться люди, що, можливо, мають стати в авангарді походу на другий термін.

Разом з тим, у Порошенка хочуть відчути настрої галичан після історичного об’єднавчого Собору. Очевидно, для ідеологів кампанії важливо дізнатися, чи їхні зусилля породили позитивну хвилю сприйняття у патріотично налаштованих тернополян.