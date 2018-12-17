У Тернополі очікують на візит Порошенка

17/12/2018 0
Розмір тексту:
версія для друку

Місцеві чиновники повним ходом готуються до відвідин Тернопільщини Петром Порошенком.

Формально очікується звичайний робочий візит з оглядом об’єктів та перерізанням “стрічок”.  Орієнтовно це станеться у вівторок, 18 грудня. Однак, як стверджують наші джерела, також запланована зустріч з активом. Наразі готуються списки запрошених на зустріч з Главою держави. З районів з’їдуться люди, що, можливо, мають стати в авангарді походу на другий термін.

Разом з тим, у  Порошенка хочуть відчути настрої галичан після історичного об’єднавчого  Собору. Очевидно, для ідеологів кампанії важливо дізнатися, чи їхні зусилля породили позитивну хвилю сприйняття у патріотично налаштованих тернополян.

  • Теги:

Додати свій коментар

Головні новини

Креатор буд

Погода

Опитування

  • Яка з представлених у міськраді політичних сил захищає Ваші інтереси?

    Результати

    Loading ... Loading ...

© 2000-2012 "За Збручем"

Передрук матеріалів тільки за наявності гіперпосилання на www.zz.te.ua

Вгору

Сайт створено
8 / 0,338 / 12.14m