Учора епідеміологи виявили COVID-19 у двох тернополян. Відтак кількість інфікованих коронавірусом в обласному центрі сягнула сотні. 77 жителів міста вже подолали недугу.

COVID-19 виявили і лабораторно підтвердили у людини, що перебувала з підозрою у лікарні швидкої допомоги, ще один випадок зафіксували в особи, що контактувала з інфікованим коронавірусом.

«Епідемічна ситуація має чіткі тенденції до покращення. Проте поодинокі випадки ми реєструємо і в обласному центрі, відтак є контактні люди, щодо яких також проводяться ПЛР-дослідження. На щастя, відсоток летальності у нас низький. Пік захворюваності ми пережили після святкування Великодня. Далі захворюваність почала знижуватися. Кожна епідемія має етапи підвищення, піку та зниження рівня захворюваності. COIVD-19 не відрізняється й від інших епідемій. Зараз ми перебуваємо на етапі зниження рівня захворюваності, але оскільки це нова інфекція і в нас ще не вироблений імунітет, то поодинокі випадки можуть далі реєструватися тривалий період», – пояснює головна державна санітарна лікарка області Оксана Чайчук.

Минулої доби нові випадки інфікування виявили у Кременецькому, Шумському, Збаразькому і Гусятинському районах. Найскладніша ситуація залишається на півночі Тернопільщини.

Софія Романська