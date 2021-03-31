29 березня близько 18-ї години патрульні отримали повідомлення, що в одному з багатоквартирних будинків на вул. Фабричній, невідомий чоловік намагається пошкодити вхідні двері до квартири заявника.

Поліцейські негайно прибули за вказаною адресою, але ймовірного правопорушника на місці не виявилось, повідомляють у патрульній поліції Тернопільської області. Інспектори поспілкувалися із заявником та дізналися прикмети громадянина, який пошкоджував майно. Та в цей момент, дружина заявника почала голосно кричати та кликати на допомогу, вона знову побачила в під’їзді вищевказаного чоловіка.

Патрульні зупинили громадянина та вивели його на подвір’я, під час проведення поверхневої перевірки, інспектри виявили в чоловіка згорток із речовиною зеленого кольору рослинного походження , схожою на наркотичну та предмети, ймовірно, призначені для куріння забороненої речовини. Громадянин відмовився спілкуватися з охоронцями порядку та пояснити їм походження виявлених речовин.

Патрульні викликали на місце слідчо-оперативну групу, для подальшого з’ясування обставин цієї події.