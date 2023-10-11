Отримання неправомірної вигоди за організацію та сприяння в незаконному переправленні державного кордону України інкримінують слідчі жителю Тернопільської територіальної громади.

Чоловіка під час отримання неправомірної вигоди затримали оперативники Тернопільського управління Департаменту внутрішньої безпеки спільно зі слідчими територіального ГУНП та працівниками контррозвідки Служби безпеки. Усе проходило під процесуальним керівництвом Тернопільської окружної прокуратури.

Ще на початку вересня правоохоронці отримали інформацію про те, що місцевий житель допомагає чоловікам призовного віку виїжджати за кордон. Він сприяв у виготовленні документів, які надавали право військовозобов’язаним безперешкодно перетинати державний кордон України.

Спочатку за свої послуги просив 6000 доларів США, а за деякий час сума виросла ще на 1200 доларів. Про це він повідомив клієнтові у ході телефонної розмови.

10 жовтня чоловік отримав обумовлену суму, а разом із нею і проблеми із законом.

Вимагача затримали відповідно до статті 208 КПК. Вирішується питання про оголошення йому підозри відповідно до ч. 3 ст. 332 (Незаконне переправлення осіб через державний кордон України) Кримінального кодексу.