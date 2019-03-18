Нову транспорту мережу запроваджують у Тернополі. Відповідно до змін, деякі маршрути скасують, окремі напрямки об’єднають.

Оновлена мережа руху громадського транспорту враховує пасажиропотік на всіх зупинках і напрямках, – переконує начальник управління транспорту, комунікацій і зв’язку ТМР Ігор Мединський. Модель транспортної мережі підготувала німецька компанія, яка виграла тендер.

«У новій транспортній мережі вивчено пасажиропотоки на кожному напрямку. Над створенням моделі транспортної мережі працювала німецька компанія. Але ця модель не є остаточною. Ми готові приймати пропозиції тернополян щодо руху громадського транспорту. Тобто саме пасажири можуть вносити свої пропозиції, щодо руху громадського транспорту. Вони будуть розглянуті і буде прийняте компромісне рішення».

В управлінні транспорту, комунікації та зв’язку ТМР зазначають: згідно із новою транспортною мережею, можуть припинити роботу такі маршрутки: № 7, 10, 21, 24, 25, 28, 30 і 34. Щодо тролейбусів, то автобусний маршрут № 1А і тролейбусний №1 планують роз’єднати.

Нагадаємо, у Тернополі взялися за створення комунальної транспортної кампанії. В місті планують закупити 150 низькопідлогових автобусів.

Софія Романська