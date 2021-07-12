12 липня вшановують верховних апостолів святих Петра і Павла – учнів Ісуса Христа, які після його смерті поширювали Євангеліє. Цього дня закінчується Петрів піст, встановлений на згадку про святих. У Тернополі цього дня храмове свято відзначають у Церкві святого апостола Петра УГКЦ.

Наукова співробітниця Тернопільського обласного художнього музею Вікторія Козловська розповіла, що за переказами, Петро був покликаний Ісусом Христом в апостоли і отримав ключі від Небесного Царства. Він перший, кому Христос з’явився після Воскресіння. Апостол Павло до хрещення був ватажком фарисеїв, брав участь у гоніннях на християн – переслідував їх. За це Бог покарав його сліпотою. Будучи незрячим, він повірив у Христа і став зовсім іншою людиною. Після прийняття хрещення Господь повернув йому зір, і всю свою енергію Павло спрямував на захист ідей Христа. Обидва апостоли прийняли мученицьку смерть за віру Христову. На честь цих святих названо багато храмів, намальовано ікон, створено скульптур. Є такі твори мистецтва і в Тернополі.

– В експозиції Тернопільського обласного художнього музею представлені дерев’яні скульптури Петра і Павла, автором яких є львівський скульптор Антін Осинський (1720-1764 рр.), – каже Вікторія Козловська. – Доля відміряла йому дуже короткий вік – всього 44 роки. Його творчим спадком є вівтарні фігури у костелах Бернардинів у Збаражі, Домініканців у Львові, в с. Годовиці, Лешневі, у Наварії і Монастириську. Скульптури Святих апостолів Петра і Павла вирізьблені з липового дерева, вирізняються філігранною різьбою, м’якими пластичними лініями, природними жестами. Надійшли вони до художнього музею зі Збаразького костелу Бернардинів.

Вказані скульптури виставлені у постійній експозиції художнього музею «Українське мистецтво XVIII – XXI століття». Заклад відкритий для відвідувачів щодня з 9.30 до 17.30 години. У неділю – з 10.00 до 17.00. Обідня перерва – з 13.00 до 14.00. Вихідний день – субота. Вартість вхідного квитка для дорослих – 30 гривень, для студентів, учнів, пенсіонерів – 15 гривень.