Тернопільською місцевою прокуратурою здійснюється процесуальне керівництво у кримінальному провадженні за фактом незаконного збуту зброї мешканцем Тернополя.

20 березня 2020 правоохоронцями затримано тернополянина під час збуту напівавтоматичного пістолета іноземного виробництва та боєприпасів до нього.

На даний час особі оголошено про підозру за ч. 1 ст. 263 КК України (Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) та обрано запобіжний захід у виді цілодобового домашнього арешту.

Про це повідомляють у прес-службі прокуратури Тернопільської області.