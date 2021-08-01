Стоматологічний кабінет відкриють при благодійному фонді “Карітас” у Тернополі. Безкоштовну допомогу тут зможуть отримати малозабезпечені жителі міста й області.

Відновити благодійну справу у Тернополі вдалося завдяки допомозі меценатів із-за кордону. Як зазначив директор благодійного фонду “Карітас” о. Андрій Марчук, раніше такий стоматологічний кабінет вже працював в обласному центрі.

“Завдяки нашим партнерам із Arcidiecézní charita Olomouc та “Стоматологія Сладент у «Карітас Тернопіль» знову запрацює стоматологічний кабінет. Скористатись послугами досвідчених фахівців безкоштовно зможуть соціально-незахищені мешканці Тернополя й області. Колеги з «Карітасу Оломоуц» (Чехія) уже здійснили монтаж стоматологічного крісла й усього необхідного устаткування. Ми щиро вдячні нашим партнерам за співпрацю та великі серця. Відновлення роботи цього проєкту очікувало дуже багато потребуючих! Тепер на їхніх обличчях знову сяятиме усмішка”.

Офіційне відкриття сучасного стоматологічного кабінету заплановане на 27 серпня.