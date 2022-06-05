У Тернополі люди спіймали п’яну водійку, котра в’їхала у припаркований автомобіль і хотіла втекти. ФОТО

Днями, патрулюючи на вулиці Академіка Корольова, інспектори помітили пошкоджений автомобіль Honda, припаркований на проїжджій частині з порушенням ПДР. Біля автівки стояла група людей, які активно махали руками в бік поліцейських.

Патрульні негайно під’їхали до громадян та з’ясували, що водійка автомобіля Honda пошкодила припаркований транспортний засіб Peugeot та намагалася покинути місце автопригоди. Очевидці події зорганізувалися та разом завадили їй це зробити.

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Охоронці порядку поспілкувалися з громадянкою та виявили в останньої явні ознаки алкогольного сп’яніння. Інспектори запропонували жінці пройти огляд на стан сп’яніння на місці зупинки транспортного засобу чи у найближчому медичному закладі, на що остання відмовилась.

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Патрульні склали на водійку протоколи за ч. 1 ст. 130 (Керування транспортним засобом в стані сп’яніння), за ст. 124 (Порушення ПДР, що спричинило ДТП), за ст. 122-4 (Залишення місця скоєння ДТП) та направили транспортний засіб на арештмайданчик.

“Дякуємо небайдужим громадянам за правосвідомість та пильність. Разом ми сила”, – зазначають у патрульній поліції.

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