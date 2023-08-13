Ще один прихильник екстремальної їзди вчинив ДТП та отримав проблеми із законом.

Водій автомобіля BMW, порушуючи правила дорожнього руху, не впорався з керуванням та допустив зіткнення з автомобілем Volkswagen. Дивом обійшлося без травмованих.

Під час складання адміністративного протоколу за статтею 124 (Порушення ПДР, що спричинило ДТП) КУпАП інспектори оглянули транспортний засіб та виявили ознаки навмисного пошкодження номера кузова автівки. Водій відмовився надавати будь-які пояснення.

Патрульні викликали на місце слідчо-оперативну групу, які надалі зʼясовуватимуть всі обставини події.

“Вкотре наголошуємо: порушення правил дорожнього руху може спричинити трагічні наслідки.

Позиція патрульних Тернополя одностайна — всі “прихильники форсажу”, які наражають на небезпеку громадян, отримають законне покарання, а таких водіїв за минулу нічну зміну поліцейські виявили не одного”, – зазначили у патрульній поліції Тернополя.