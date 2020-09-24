Жителі Тернополя створили петицію з вимогою прибрати рекламний екран, на якому транслюється інформація зі звуком цілодобово.

Тернополяни вважають, що це неповага до історії міста та історичного місця, повідомляє Znaj.ua.

Автор петиції вважає, що такий екран є неповагою до архітектурних пам’яток і історично важливих будівель.

«На Театральній площі знаходиться лед-монітор, несе неповагу до історичного місця і до його відвідувачів, а саме, втручається в архітектуру, і звуковий фон не сприяє спілкуванню і атмосфері місця. Прошу демонтувати лед-монітори на Театральній площі та майдані Волі. Це дозволить повернути туристичну привабливість місту та повагу до архітектурної спадщини», – зазначає в тексті петиції Захар Дябло.

На даний момент петицію підписав 61 тернополянин.