Проект «Смачний Тернопіль» розпочали реалізовувати в місті. Його ідея полягає в тому, щоб відродити страви автентичної тернопільської кухні. Йдеться про кулінарію до 1939 року. Перший крок до цього – запровадити їх у меню місцевих закладів харчування.

Наразі учасниками проекту стали п’ять закладів громадського харчування. Нещодавно вони від організаторів проекту – Туристично-інформаційного центру Тернополя, отримали спеціальні таблички: «Смачний Тернопіль. Відчуй історію на смак».

– Неодноразово в інформаційний центр приходили туристи з питанням: «А що можна скуштувати із місцевих страв? Порекомендуйте куди сходити.», – каже Ірена Потішна, директор КП «Туристично-інформаційний центр Тернополя». – І щоразу ми губилися, не знаючи, що відповісти і кого порекомендувати. Та зараз надіємось ситуацію змінити і впровадити у закладах громадського харчування місцеву кухню. Близько року ми ведемо переговори із закладами громадського харчування про те, що саме через них хотіли б впроваджувати ці ідеї, у співпраці з ними хочемо відродити нашу стару тернопільську кухню, хочемо впровадити смаки страв, які були колись. Звичайно, це адаптовані рецепти, але вони максимально наближені до тих, які були колись.

Начальник управління стратегічного розвитку міста Юрій Дейнека зауважив, що станом на перше листопада 2021 року у Тернополі зареєстровано 334 заклади громадського харчування, в тому числі 59 ресторанів.

– Тільки п’ять закладів громадського харчування виявили бажання щось створити інше, нове, тернопільське, – каже Юрій Дейнека. – Більшість закладів є класичними, піцерії це чи ресторани, які не пропонують нічого особливого. Тому запрошую більше закладів долучатися до цього проекту і презентувати Тернопіль не тільки, як файне, а й як смачне місто.

Щоб стати учасником проекту необхідно тільки виявити бажання ввести у своє меню 1-3 страви тернопільської кухні. Вибрати рецепт допоможуть у туристично- інформаційному центрі. Зараз у закладах вже можна скуштувати старотернопільський штрудель, налисники «Святкові», налисники з м’ясом або грибами, карменадлі (відбивна зі свинини), квашені овочі та інші страви.

– Наша страва досить проста і водночас стара, – розповів один із учасників проекту. – Думаю вона виникла у селі Іванківці Лановецького району, принаймні так готували мої бабці, прабабці і сусіди. Коли готували млинці, то до начинки із сиру в один млинець додавали зацукровані вишні без кісточки, а в другий – перетертий мак. Потім їх разом підсмажували і подавалися вкупі. При подачі поливали сметаною. Смак був дуже цікавий. У своєму закладі ми подаємо їх із топінгом і м’ятою. Виходить дуже смачно.

Звертатися у туристично -інформаційний центр можуть і господині, які мають і готові поділитися переписами автентичних тернопільських наїдків, або можуть запропонувати щось на продаж. Наприклад, зараз у центрі можна придбати медово-імбирні пряники також приготовані за старим, бабусиним рецептом однієї із тернополянок. Зібрані рецепти у центрі мають намір укласти в кулінарну книгу. Ще одна ціль на майбутнє – запровадити в місті свято тернопільської кухні у вигляді тематичного заходу або фестивалю.

Фото зі сторінки «Смачний Тернопіль» у фейсбуці