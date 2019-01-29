У Тернополі кандидати у президенти порушують закон

28/01/2019 Розмір тексту:

28 січня до Тернопільського відділу поліції надійшло три повідомлення про розміщення агітаційної реклами з порушенням виборчого законодавства. Правоохоронці проводять перевірку за даною інформацією.

Йдеться про встановлення у Тернополі на вулицях Живова та Шептицького 5 білбордів кандидатів в Президенти без відповідних вихідних даних: немає відомостей про установу, що їх друкувала, а також відсутня інформація про тираж та відповідальних за випуск осіб. Про це повідомляють у поліції.

Правоохоронці встановлюють осіб, відповідальних за розміщення політичної реклами, та власників білбордів. За подібні правопорушення передбачена адміністративна відповідальність за ст. 212-13 КУпАП – виготовлення або розповсюдження друкованих матеріалів передвиборної агітації, які не містять відомостей про установу, що здійснила друк, їх тираж, інформацію про осіб, відповідальних за випуск.

Санкція статті передбачає накладення штрафу на громадян від десяти до тридцяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян і на посадових осіб – від п’ятдесяти до сімдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.