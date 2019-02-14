У Тернополі гвардійці дарували перехожим валентинки. ФОТО

14/02/2019 Розмір тексту:

Гвардійці 2 Галицької бригади у містах Західної України дарували перехожим валентинки. Відкритки – оригінальні та ексклюзивні, створені руками воїнів.

Акцію одночасно провели у п’яти містах України: Львові, Тернополі, Рівному, Ужгороді та Сарнах. Гвардійці бажали українкам любові та мирного неба над головою.

«Дизайн валентинок ексклюзивний. Розробили їх спеціально до цього дня. Солдати-строковики власними руками вписували побажання, яке не повторювалось на жодній з них. Гвардійці дарували валентинки просто перехожим. Бажали тільки миритись у стосунках, мати міцний шлюб та завжди розуміти один одного», – розповідають у прес-службі 2 Галицької бригади.

До акції долучились і офіцери, і солдати строкової служби. Кажуть, що приємно було бачити стільки добрих посмішок. Перехожі, у відповідь, говорили слова вдячності. Гвардійці вірять, що усі побажання обов’язково збудуться.

Софія Романська