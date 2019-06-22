Загальноміське свято «Випускник-2019» відбудеться у Тернополі 27 червня. Проходитиме воно, як і раніше, на центральному стадіоні.

До цієї події готуються не тільки ті, для кого її організовують, а й відповідальні за організацію свята служби та управління міської ради.

– Традиційно випускний розпочнеться із Параду, – розповіла Ірина Сум, заступник начальника управління освіти і науки – начальник відділу дошкільної, середньої та позашкільної освіти. – Святкова колона пройде центральними вулицями міста від Надставної церкви до міського стадіону. Шикування колони о 15.30, з 16.00 до 17.00 – рух випускників вулицею Руська та проспектом Бандери. З 17.00 до 18.00 на стадіоні проходитиме святкове дійство: вітання, вручення золотих і срібних медалей, вручення грошових премій за кращий вишитий костюм у різних номінаціях, святковий концерт. Ми стараємось, щоб концерт став сюрпризом для випускників, тому, хто саме виступатиме не розголошуємо, це буде не гурт, а один із тернопільських виконавців.

На вручення грошових сертифікатів за кращий вишитий костюм, як зазначила Ірина Сум, виділено 20 тисяч гривень. По дві тисячі гривень премії матимуть випускники, які отримали за зовнішнє незалежне оцінювання 200 балів. Наразі, у Тернополі є вже двоє учнів, які набрали з математики максимальний бал: Павло Семчишин із спеціалізованої школи I-III ступенів №3 з поглибленим вивченням іноземних мов та Петро Волошин з Тернопільської Української гімназії імені Івана Франка.

До початку свята мають прибрати вулицю Руську, проспект Бандери, центральний стадіон, забезпечити належний санітарний стан трибун та футбольного поля стадіону, встановити на футбольному полі сцену та підключити звукоапаратуру. У зв’язку із Парадом випускників, 27 червня із 15.15 до 17.00 вулицю Руську та проспект Степана Бандери перекриють для проїзду автотранспорту. Супроводжуватимуть колону випускників прапороносці в національних костюмах та муніципальний духовий колектив „Оркестра волі”. Громадський порядок під час руху колони і проведення урочистостей забезпечуватимуть поліцейські, працюватимуть також медики. А з третьої години дня 27 червня до сьомої ранку 28 червня на Тернопільському ставі чергуватимуть групи рятувальників Тернопільської міської рятувально-водолазної станції рятувально-водолазної служби Тернопільської області.

Ольга Трач

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