Пжежа сталася 3 грудня о 23:13.

Як повідомляють у ДСНС, на проспекті Злуки, в парку Національного відродження загорілася покрівля прибудови до критого тенісного корту.

Вогнем знищено покриття прибудови на площі 15 м кв та пошкоджено облицювання стіні на площі 5 м кв.

Пожежу ліквідовано черговою зміною частини спеціальної пожежної техніки аварійно-рятувального загону спеціального призначення, відділенням 1-ї державної пожежно-рятувальної частини та оперативним відділенням оперативно-координаційного центру Управління ДСНС України у Тернопільській області.

Під час гасіння врятовано будівлю.