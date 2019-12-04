Пжежа сталася 3 грудня о 23:13.
Як повідомляють у ДСНС, на проспекті Злуки, в парку Національного відродження загорілася покрівля прибудови до критого тенісного корту.
Вогнем знищено покриття прибудови на площі 15 м кв та пошкоджено облицювання стіні на площі 5 м кв.
Пожежу ліквідовано черговою зміною частини спеціальної пожежної техніки аварійно-рятувального загону спеціального призначення, відділенням 1-ї державної пожежно-рятувальної частини та оперативним відділенням оперативно-координаційного центру Управління ДСНС України у Тернопільській області.
Під час гасіння врятовано будівлю.