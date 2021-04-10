У Тернополі для хворих на COVID-19 розгорнули майже пів тисячі ліжок

Майже півтисячі ліжок розгорнули у Тернополі для хворих на COVID-19. Більше половини місць заповнено інфікованими пацієнтами.

Наразі у лікувальних закладах міста з підтвердженим діагнозом COVID-19 перебуває 314 хворих. Більшість з них потребують кисневої підтримки.

“У закладах міста Тернополя розгорнуто 461 ліжко для хворих з коронавірусною інфекцією, в тому числі 66 ліжок в Тернопільській дитячій лікарні для лікування дітей. На сьогоднішній ранок в закладах охорони здоров’я знаходиться 314 пацієнтів з підтвердженим випадком COVID-19. На амбулаторному лікуванні знаходиться 2788 пацієнтів, на самоізоляції перебуває 1756 осіб, одужало понад 12700 осіб. За останні три доби відмічається найбільша кількість смертей”, – зазначив начальник міського відділу охорони здоров’я Василь Даньчак.

Додаткові місця відкрили у лікарні швидкої допомоги та лікарні №2. У разі необхідності розгортатимуть додаткові ліжка.