У Тернополі через пожежу сміття згорів автомобіль. ФОТО

У Тернополі на вул. Бригадній виникла пожежа сміття на відкритій території, внаслідок чого загорівся вантажний автомобіль “Mack” з дерев‘яним причепом.

Внаслідок пожежі знищено вантажний автомобіль з причепом, сміття на площі 20 м кв., дрова на площі 3 м кв.

Причина виникнення пожежі та матеріальні збитки встановлюються.

Пожежу ліквідовано черговим караулом 2-ї державної пожежно-рятувальної частини 1-го державного пожежно-рятувального загону Головного управління. Під час гасіння врятовано два вантажні автомобілі.