У Тернополі провели оперативну нараду за участі міського голови Сергія Надала та керівників закладів охорони здоров’я щодо готовності лікарень і медперсоналу Тернополя до інфекційних захворювань і можливого спалаху коронавірусу.

Розпочав захід очільник Тернополя з інформування присутніх про централізовані заходи щодо недопущення поширення коронавірусної інфекції на території Тернопільської громади, а також про роботу місцевої комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій при Тернопільській міській раді.

Начальник відділу охорони здоров’я Василь Даньчак доповів, що у Тернополі уже відбулося декілька нарад оперативного штабу в зв’язку із швидким поширенням у світі коронавірусної інфекції, і під час вчорашнього засідання прийнято рішення про обов’язкове проведення температурного скринінгу усіх тернополян, що повертаються з Італії та інших країн, де зафіксовані випадки коронавірусної інфекції, а також про необхідність проведення фіксації епіданамнезу в медичній документації.

«Враховуючи ускладнення епідеміологічної ситуації та наявний ризик поширення збудників вірусного походження, у двох інфекційних відділеннях уже було додатково закуплено респіратори, маски, швидкі тести на грип, пульсоксиметри та інші спеціалізовані засоби, – додає Василь Даньчак. – На даний момент замовлено також костюми біозахисту, респіратори, захисні окуляри, рукавиці, дистанційні термометри і тонометри тощо, щоб забезпечити 10-денну потребу засобів індивідуального захисту. В інфекційному відділенні Тернопільської міської комунальної лікарні швидкої медичної допомоги розпочато роботи із забезпечення палат централізованою подачею кисню, а також триває виготовлення проєкту модернізації вентиляційної системи в боксованих палатах. Окрім того, оголошено тендер на придбання апарату штучної вентиляції легень».

В свою чергу, заступник начальника управління – начальник відділу надання медичної допомоги населенню управління охорони здоров’я Тернопільської обласної державної адміністрації Тетяна Скарлош зазначила, що найближчим часом областю будуть виділені додаткові кошти на фінансування закупівлі необхідного медичного обладнання та техніки для міських та обласних лікувальних закладів.

Відповідно до результатів роботи комісії та після проведеної наради Сергій Надал наголосив на важливості проведення роз’яснювальної роботи з працівниками медичної сфери та доведення до їх відома алгоритму дій медичних працівників при підозрі у пацієнта віруса 2019-nCoV, а також – на максимальному інформуванні тернополян про усі ризики та «фейки», пов’язані із цим захворюванням.

«Необхідно, насамперед, розробити плакати з інформацією про протиепідеміологічні заходи щодо поширення збудників грипу та короновірусної інфекції і максимально розповсюдити їх на рекламних тумбах, у ЦНАПі та місцях масового скупчення людей, в тому числі і в громадському транспорті, – наголосив Сергій Надал. – Необхідно також розробити відеоролик з рекомендаціями, як вберегтися від зараження коронавірусною інфекцією, та забезпечити його транслювання у міському громадському транспорті. Потрібно забезпечити проведення протиепідеміологічних заходів в автобусах та тролейбусах, в тому числі регулярну дезінфекцію транспортних засобів та зобов’язати перевізників здійснити закупівлю медичних засобів індивідуального захисту».

Окрім того, відповідно до висновку комісії, на території Тернопільської міської територіальної громади продовжує діяти рекомендація щодо тимчасового припинення проведення загальноміських заходів у закритих приміщеннях.

Закликаємо усіх тернополян не піддавати своє життя і життя інших ризику та у разі появи підозри на захворювання, спричинене коронавірусною інфекцією, звертатися на цілодобову «гарячу лінію» оперативного штабу за номером телефону: 098 441 59 81.