“Бізнес” з продажу наркотиків організував на території західних областей України разом зі своєю співмешканкою житель Хмельниччини. Чоловік створив інтернет-магазини та телеграм-канали з продажу заборонених речовин.

Асортимент був різноманітний. “Бізнесмени” пропонували фактично всі види наркотиків: кокаїн, ЛСД, МДМА, гашиш, канабіс, PVP, амфетамін, мефедрон та псилоцибінові гриби. Товар замовляли гуртовими партіями, отримували на пошті, а розповсюджували клієнтам методом закладок.

Згодом організатор найняв помічників. Людей шукали через оголошення в інтернет-мережах. Кожен працівник виконував чітко визначені завдання та накази. Працювали на наркомагазини складмени, закладчики та програмісти. Між членами злочинної організації були чітко розподілені ролі. Одні отримували товар, фасували та маркували. Колір клейкої стрічки відповідав марці наркотиків та вазі. Інші – розвозили по сховках, фотографували та скидали звіти організаторам. Клієнтами наркоторговців були жителі Тернопільської, Хмельницької, Львівської, Івано-Франківської та Рівненської областей. Товар реалізовували як вроздріб, так і гуртом.

Рекламували “бізнес” малюнками на стінах будинків та наліпками з інтернет-посиланнями. За це відповідала окрема людина. Спочатку “бізнесмени” відкрили два інтернет-магазини, а згодом кілька складменів відділилися від спільної справи і відкрили ще два власних магазини.

У день наймані працівники встигали зробити 200-300 закладок. Загальний щоденний оборот від продажу наркотичних засобів та психотропних речовин складав понад 40 тисяч гривень.

Понад рік працівники управління боротьби з наркозлочинністю Тернопільщини спільно зі слідчими головного управління області під процесуальним керівництвом прокуратури документували діяльність злочинної організації.

Після завершення досудового розслідування слідчі Тернопільщини скерували до суду провадження щодо двох організаторів та восьми членів злочинної організації. Усі вони відповідатимуть перед законом відповідно до ст. 255 (створення, керівництво злочинною спільнотою або злочинною організацією, а також участь у ній), 306 (використання коштів, здобутих від незаконного обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів, прекурсорів, отруйних чи сильнодіючих речовин або отруйних чи сильнодіючих лікарських засобів), 209 (легалізація (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом) та 307 (незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів) Кримінального кодексу України.