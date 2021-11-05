Майже 170 тисяч мальків коропа випустили в тернопільський став.

Про це Суспільному повідомив начальник міського управління благоустрою та екології Олег Соколовський.

Зробили це поблизу пляжу “Циганка” на вулиці Білецькій. Це один із десяти етапів очищення водойми, каже Олег Соколовський:

“Чому саме зариблення? Тому що якщо немає достатньої кількості риб, які очищають цей став, екосистема не може функціонувати. Для цього ми замовили відповідне науково-біологічне обґрунтування у Львові. І ось сьогодні перший етап зариблення коропом”.

Коропа закупили в рибгоспі села Ратищі Зборівської громади. На це з міського бюджету витратили 117 тисяч гривень, каже Олег Соколовський.

Представник рибгоспу Петро Лаврін розповів, вага кожної рибини, яку випустили у водойму, – 100 грамів. Крім коропа, каже, планують запустити й інші види риб:

“Згідно з обґрунтуванням, має бути заселено тут декілька різновидів риби. Короп, чорний амур, білий товстолоб для чистки озера від цвітіння водоростей, які час від часу спричиняють загибель риби і помутніння вод. Сом європейський, судак. Але основна риба – це короп, яка буде в першу чергу фільтрувати дно, забирати органіку, фільтрувати воду для очищення. Риба здорова, однорічна. Вона пройшла всі експертні дослідження. Ніяких відхилень від норм не виявлено”.

Востаннє Тернопільський став зариблювали в червні 2015 року. Тоді випустили 6 тонн риби – білого амура, товстолобика та коропа, розповів Олег Соколовський. Яку суму тоді витратили – не називає.