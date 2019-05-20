Наркотичних речовин майже на чотириста тисяч гривень,а також 1400 євро, 125 доларів та 15 тисяч гривень вилучили оперативники разом з детективами у п’ятьох жителів Тернополя та району, які організували в обласному центрі наркобізнес.

Впродовж одинадцяти місяців оперативники підрозділу протидії наркозлочинності документували діяльність чотирьох чоловіків та жінки, які продавали наркотики жителям області. За словами очільника підрозділу Михайла Димиди, “бізнесмени” заробляли на продажі марихуани, амфетаміну, метамфетаміну, а також торгували таблетками екстазі та субутексу. Як стало відомо, заробітки влаштував безробітний тернополянин, 1986 року народження.

У помічники взяв собі чотирьох осіб. Усі – наркомани зі стажем і ця робота була основним джерелом доходів. Постачальник закуповував великими партіями наркотики і роздавав їх “співробітникам” для реалізації. Ціна за товар залежала від кількості купленого.

Торгували забороненими речовинами з власних помешкань та з автомобіля. Клієнти зв’язувалися з покупцями по телефону або одразу приходили за відомими уже адресами. Шістнадцятого травня оперативники підрозділу протидії наркозлочинності в області спільно з детективами, працівниками кримінальної поліції, кінологами, бійцями КОРДу, а також співробітниками УСБУ під процесуальним керівництвом обласної прокуратури провели паралельно обшуки у п’яти помешканнях.

Правоохоронці вилучили півкілограма марихуани, 320 грам амфетаміну, 40 таблеток екстазі, 95 таблеток субітексу та 20 таблеток метамфетаміну. Окрім цього дві одиниці травматичної зброї, ваги, гроші та інші прилади для наркоторгівлі.

Двох учасників затримали та обрали їм запобіжний захід у вигляді арешту з правом внесення застави. По трьох інших питання вирішується. Усім інкримінують статтю 307 ККУ. З’ясовують правоохоронці шляхи надходження наркосировини, а також встановлюють особи клієнтів.