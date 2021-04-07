Через погіршення епідситуації та зростання кількості жителів Тернопільщини з COVID-19, які потребують госпіталізації, у міських лікувальних закладах виникла додаткова потреба у медичних працівниках.

Зокрема, за інформацією відділу охорони здоров’я та медичного забезпечення, станом на 6 квітня у двох міських лікарнях є наступні вільні вакансії для заміщення:

У КНП «Тернопільська міська комунальна лікарня швидкої допомоги»:

0,5 ставки лікар – реабілітолог;

0,5 ставки лікар – епідеміолог;

3,0 ставки посади сестри;

2,0 ставки посади молодшої медичної сестри

У КНП «Тернопільська комунальна міська лікарня №2»

5,0 ставок середній медичний персонал (тимчасово на період відсутності основних працівників);

4,0 ставки молодшого медичного персоналу (тимчасово на період відсутності основних працівників).

Детальну інформацію щодо вакансій можна отримати у керівництва медичних закладів.