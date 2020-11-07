У тернопільських лікарнях майже три сотні інфікованих COVID-19 – на кисневій підтримці

Майже три сотні хворих на COVID-19 в області використовують кисневу підтримку. Наразі кисню вистачає, – запевнила заступниця начальника управління охорони здоров’я області Тетяна Скарлош. Втім, якщо кількість інфікованих стрімко зростатиме, можуть виникнути проблеми.

Сьогодні до лікарень області госпіталізовано понад вісімсот пацієнтів з підтвердженим діагнозом COVID-19. До апарату ШВЛ підключено 20 осіб, на кисневих концентраторах – 113 пацієнтів і на кисневих масках – 182 особи.

«Перед медичними закладами основне завдання – забезпечення киснем ліжок, до кінця року ми маємо забезпечити мінімум 80% такого ліжкового фонду. Кожен керівник щоденно звітує про проведену роботу. Наразі ситуація є контрольованою. Втім, якщо хворих інтенсивно збільшуватиметься, є загрози, що медична система може не впоратися. Тому вкотре просимо про необхідність дотримання санітарно-епідемічних правил», – каже Тетяна Скарлош.

Додамо, на Тернопільщині готують польові госпіталі для хворих на COVID-19. Їх застосовуватимуть у разі наповненості лікувальних закладів.