Двадцять дев’ять випадків захворювання на коронавірус зафіксували у Тернопільській громаді станом на 12 жовтня. З них – 26 серед дітей. Всього зараз в громаді хворіє 1415 осіб.

В місті розгорнуто 360 ліжок для хворих на коронавірусну хворобу, в тому числі 50 ліжок для лікування дітей. У лікарнях перебуває 250 хворих: 133 – жителі громади і 117 – області. З них 126 пацієнтів з підтвердженим випадком «Ковід-19», троє з підозрою і троє дітей з пневмоніями. На амбулаторному лікуванні – 394 хворих з підтвердженим випадком, на самоізоляції – 1056 осіб. За останню добу одужало 20 осіб. За весь період одужало 20 тисяч 572 особи. Такі статистичні дані повідомив начальник відділу охорони здоров’я та медичного забезпечення Василь Даньчак.

– Всі пацієнти, які перебувають у стаціонарах практично у важкому стані, 11 хворих потребують штучної вентиляції легень, – додав Василь Даньчак. – Майже всі пацієнти, які перебувають на стаціонарному лікуванні не вакциновані. Одиниці із середнім ступенем перебігу хвороби були вакциновані. Хто перебуває на ШВЛ не мали жодного щеплення. Тому закликаємо вакцинуватися, це вкрай важливо.

Від початку кампанії з імунізації в громаді щепилося 35% жителів. Василь Даньчак нагадав, що вакцинація є єдиним способом профілактики та боротьби з коронавірусною інфекцією, запобігає тяжкому перебігу хвороби і попереджає госпіталізацію. Також для того, щоб забезпечити повноцінну роботу структурних підрозділів міськради він запропонував з 18 жовтня дозволити відвідування громадянам структурні підрозділи міськради виключно за умови наявності документа, який підтверджує вакцинацію хоча би однією дозою дводозної вакцини, наявності негативного результату плр-тесту або експрес-тесту, який діє впродовж 72 години або за наявності довідки про перенесену хворобу «Ковід -19». Цю пропозицію члени штабу підтримали.

За рішенням штабу керівникам суб’єктів господарювання розташованих на території ТМТГ, особливо тих, що працюють в сфері послуг: банківські, фінансові установи, ринки, заклади ресторанного бізнесу, громадського харчування тощо рекомендували долучитися до заходів з вакцинації, які регламентуються документами МОЗ України щодо переліку професій, виробництв та організацій, працівники яких підлягають обов’язковим профілактичним щепленням. А контролюючим та правоохоронним органам доручили посилити контроль за дотриманням протиепідемічних заходів, особливо за діяльність торгових і торгово-розважальних центрів, закладів ресторанного господарства, громадського харчування та громадського транспорту з наступним звітуванням про виконану роботу.