У зоокутку парку «Топільче» спеціалісти Держспоживслужби зафіксували випадки грипу птиці – загинули п’ять птахів, серед них лебеді.

Як повідомляють у Головному управлінні Держспожислужби в Тернопільській області, підозру підтвердили у Івано-Франківській лабораторії, яка уповноважена на проведення відповідних досліджень в областях західного регіону України.

За інформацією Терміново, в зоокутку загинуло 5 голів водоплавної птиці (три лебеді-шипуни, одна казарка та одна мускусна качка).

Спеціалісти Головного управління Держпродспоживслужби в області провели епізоотичне розслідування, яким було встановлено, що водоплавна птиця із зоокутка, де крім перелічених видів утримуються також гуси холмогорської та великої сірої порід, тривалий час перебувала на водоймах гідропарку, де контактувала із дикою перелітною птицею (крижні, лиски та ін.), яка у великій чисельності перебуває на території каскаду водойм гідропарку. Тож інфікування птахів зоокутка, очевидно, відбулось від дикої перелітної птиці.

Рішенням Державної надзвичайної протиепізоотичної комісії при виконкомі Тернопільської міської ради від 15.03.2021 року №2-2021 на території зоокутка ввели карантин, визначили зони захисту і нагляду та затвердили план оздоровчих заходів, який ввели в дію.

Фото Терену